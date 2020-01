Abbandona due cani vicino al supermercato Tigros, sulla Varesina a Gerenzano, e poi fugge a tutta velocità lasciandoli incustoditi lungo la trafficata ex provinciale.

Abbandona due cani vicino al Tigros e fugge

L’episodio è avvenuto questa mattina, sabato 4 gennaio, sulla Varesina, a Gerenzano vicino al confine con Saronno, all’altezza del supermercato Tigros, dove un’automobilista si è appostato vicino alla rotonda, ha fatto scendere i due cani e poi è fuggito, lasciandoli in mezzo a una strada. La scena è stata vista da vari testimoni, che purtroppo non hanno però fatto in tempo a segnare il numero di targa del veicolo. Quest’ultimi hanno subito dopo fotografato i due cani, che nel frattempo girovagavano terrorizzati all’interno del parcheggio del supermercato, e l’hanno poi postata su Facebook, e in particolare sul gruppo “Sei di Gerenzano se”, raccontando quanto successo in modo da identificare l’autore di un atto così tanto ignobile. In un tratto stradale così trafficato gli animali avrebbero potuto inoltre essere investiti e causare anche gravi incidenti.

Abbandona due cani: indignazione sui social

La fotografia dei due cani abbandonati e il post che raccontava il fatto sono diventati nel giro di pochi minuti virali e innumerevoli sono risultati i commenti degli utenti indignati nei confronti di chi ha avuto il coraggio di abbandonare due animali in mezzo a una strada, commettendo un vero e proprio reato previsto dalla normativa vigente. Gli internauti hanno consigliato al testimone dell’episodio di segnalare quanto avvenuto agli agenti della Polizia locale e di contattare l’Enpa.

Ora si cerca un proprietario che li adotti

Dopo poche ore dall’abbandono è arrivata però una buona notizia: l’autorità competente ha infatti immediatamente provveduto a mettere i due cani al sicuro. Quest’ultimi sono infatti stati presi in custodia dal servizio comunale di protezione e ricovero animali, sono solo dei cuccioli molto docili e ora hanno bisogno di un proprietario che possa adottarli, dimostrando loro tutto l’amore che meritano dopo l’abbandono subito.

