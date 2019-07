Abbandona il cane in auto al caldo: denunciato 29enne residente a Pavia.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato un boxer albino all’interno di un’auto con i finestrini chiusi e sotto il sole in sosta a Nerviano. Immediato l’intervento dei Carabinieri di Legnano che hanno prima cercato di rintracciare il proprietario e dopo, non riuscendoci, hanno rotto un dei finestrini della macchina per liberare il cane. Sono riusciti a rintracciare il padrone del cane in un secondo momento. Si tratta di un ragazzo di 29 anni residente a Pavia che era andato a casa di amici lasciando il cane in macchina. Date le buone condizioni dell’animale gli è stato affidato ma il giovane è stato comunque denunciato per maltrattamenti.

