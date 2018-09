L’edificio sarà ricostruito per ospitare il punto di ingresso al parco Lura.

Abbattuta cascina Paiosa: stamattina i mezzi all’opera a Cassina Ferrara

L’edificio aveva più di settanta anni. Dopo le verifiche del caso è stato dato l’ok per l’abbattimento. Non è stato riconosciuto l’interesse storico e culturale. Un intervento era necessario da tempo, infatti l’edificio versava in stato di degrado. La cascina, disabitata da anni, si trovava nei pressi del campo sportivo di Cassina Ferrara. Il progetto per la sua riqualificazione è stato pensato dalla passata Giunta Porro. Lunedì mattina la struttura ha ceduto, sbriciolandosi, sotto ai colpi della ruspa. In meno di mezz’ora l’intervento di demolizione si è concluso.

Sarà ricostruita entro la prossima primavera

La cascina sarà ricostruita, probabilmente già entro la prossima primavera. L’edificio ricalcherà in parte quello abbattuto, ma sarà “allungato” verso via Togliatti. Sarà l’ingresso al parco Lura. Una ciclopedonale nuova costeggerà il campo da calcio. Quindi consentirà di collegare l’edificio nuovo alla pista già esistente (dove si trova “l’anello”).