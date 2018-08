Abbiategrasso: iniziale grande apprensione per l’investimento di una donna di 88 anni in via Villani. Allertato anche l’elisoccorso.

Abbiategrasso, 88enne investita: arriva l’elisoccorso

Grande apprensione, almeno inizialmente, per una donna di 88 anni investita alle 17.20 di oggi in via Villani ad Abbiategrasso. Proprio l'età avanzata della vittima dell'incidente ha fatto propendere per l'assegnazione di un codice rosso, quello riservato ai casi più urgenti, all'intervento e per l'invio dell'elisoccorso, come riporta il sito di Areu. Ma sul posto è giunta anche una ambulanza della Croce Bianca di Magenta che ha prestato le prime cure alla donna, le cui condizioni parrebbero non essere così gravi. Presenti anche gli agenti di Polizia locale, cui spetta il compito di stabilire l'esatta dinamica dei fatti.