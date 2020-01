Sabato 25 gennaio ad Abbiategrasso flash mob in piazza Marconi per la consegna simbolica a sindaco e Giunta delle migliaia di firme (4.754) raccolte contro i piani d’insediamento commerciale nell’area identificata come Ats2. Tale area si estende per oltre 260.000 mq tra il complesso dell’ex-Convento dell’Annunciata, il Parco Ticino e i Navigli milanesi.

Flash mob del comitato

Il comitato “Abbiategrasso Che Vorrei” si è impegnato, negli ultimi mesi, in una campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini di Abbiategrasso, sostenendo che si tratta di un progetto anacronistico, che svuota il centro storico e snatura l’identità della città. Quale attività complementare, il comitato ha organizzato una raccolta firme che è partita a fine ottobre e si è conclusa a metà gennaio, registrando un’elevata adesione da parte di cittadini, abbiatensi e non, interessati a preservare e a tutelare il tessuto socio-economico corrente.

