Un “grande dono di Natale” della Polizia locale di Abbiategrasso, che il 25 dicembre ha eseguito un urgente trasporto organi sino a Firenze.

Abbiategrasso, Polizia a Firenze a Natale per un trasporto organi urgente

“Un grande dono nel giorno di Natale grazie alla Polizia locale di Abbiategrasso”: questo l’annuncio del sindaco Cesare Nai. Nel pomeriggio di mercoledì 25 dicembre, infatti, tre agenti abbiatensi si sono recati urgentemente a Firenze. La comandante Maria Malini è stata contattata da Areu con la richiesta di un servizio di trasporto organi sino al capoluogo toscano. “ La Polizia locale di Abbiategrasso ha risposto ancora una volta positivamente”, racconta Nai.

La vettura abbiatense con a bordo i preziosi organi è immediatamente partita alla volta di Firenze, per un Natale sicuramente diverso anche per i tre agenti protagonisti della missione, con la quale hanno di fatto salvato la vita a una persona. “Da parte mia – conclude il sindaco -, e sono sicuro di interpretare il sentimento di tutti gli abbiatensi, un grazie di cuore”. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.