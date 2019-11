Barbara Grandi, 37 anni, è stata uccisa a coltellate. La tragedia avvenuta mercoledì a Trecate scuote anche Bareggio dove Barbara aveva vissuto fino all’età di circa vent’anni, frequentando le scuole elementari e medie di via Matteotti.

Donna uccisa, fermato il compagno

Un femminicidio che si è consumato giusto pochi giorni prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per il quale è stato fermato il compagno di Barbara, Domenico Horvat, 30 anni. La coppia viveva insieme da tre anni. L’uomo ha negato ogni addebito, raccontando come Barbara fosse stata ferita da sconosciuti e lui l’avesse trovata in gravi condizioni.

Su Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 22 novembre il servizio completo.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE