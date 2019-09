Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Abusa di alcol e finisce in ospedale

Un uomo di 55 anni è stato soccorso qualche minuto dopo l’1 in via 11 settembre ad Arese. L’uomo, in evidente stato di ebrezza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese dall’ambulanza della Misericordia di Arese perché in gravi condizioni.

