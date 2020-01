Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Abuso di alcol: 47enne finisce in ospedale

Poco dopo l’1 la Croce Bianca è intervenuti in via Roma a Magenta per soccorrere un uomo di 47 anni dopo un’intossicazione etilica. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale di Magenta.

Malori nella notte

A Rho un 41enne è stato colto da malore alle 2.15 in via Terrazzano. A prestargli aiuto l’ambulanza cittadina che lo ha poi trasportato al nosocomio rhodense. Malore anche per un 54enne a Baranzate. Soccorso alle 3.30 in via Gorizia, è stata poi portato all’ospedale per accertamenti.