E’ successo ieri pomeriggio, lunedì 14 gennaio 2019, in via Monte Rosa.

Accende il barbecue, ustioni a mani e volto

Accende il barbecue e si ustiona al volto. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Uiboldo. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso del Niguarda che ha poi trasportato il ferito in ospedale. Se l’è vista brutta un residente di 59 anni che ha rischiato davvero grosso. Il fatto è accaduto verso le 16 in un’abitazione di via Monte Rosa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale intervenuti subito l’uomo avrebbe usare troppo liquido infiammabile e a causa del ritorno di fiamma e del vento si è poi ustionato il volto e le mani.

Sul posto anche l’elisoccorso

A dare l’allarme sono stati i suoi famigliari che hanno subito chiamato il 118 e messo in moto la macchina dei soccorsi. Oltre agli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Alfredo Pontiggia, sono arrivate anche un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi. Poi anche l’elisoccorso che la Polizia ha fatto atterrare in un campo di via Primo maggio. L’uomo fortunatamente non versava in condizioni critiche.

