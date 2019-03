Accoltella e picchia il coinquilino: 10 giorni di prognosi per la vittima.

Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22, i Carabinieri della stazione di Castellanza e del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un cittadino nordafricano che durante una lite, avvenuta all’interno della propria abitazione a Castellanza. L’uomo ha ripetutamente colpito con calci e pugni il proprio inquilino e infine ha provato a colpirlo con un coltello da cucina con la lama di oltre 20 cm. Fortunatamente ha procurato al convivente solamente una ferita superficiale al volto tra il mento e la mandibola poiché non è riuscito a colpirlo in pieno volto. La vittima è un italiano 30enne che era temporaneamente ospitato nella casa del nordafricano e che è stato refertato e medicato all’ospedale di Castellanza. E’ stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Il nordafricano è stato invece tratto in arresto per lesioni aggravate e minacce. Non si riconoscono ancora esattamente le cause della lite ma comunque sono probabilmente riconducibili a motivi personali e non di rilevanza. Questa mattina, venerdì 23 marzo, è stato convalidato l’arresto in carcere. Il 30enne è stato condannato a 14 mesi per lesioni aggravate e minacce.