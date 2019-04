Accoltella il fidanzato della figlia: il giovane 24enne è stato operato d’urgenza a Varese. L’accoltellatore è stato arrestato.

Accoltella il fidanzato della figlia

Versa in condizioni critiche il 24enne che nella mattinata di ieri, mercoledì 3 aprile, è stato colpito con due fendenti in un’abitazione di via Monsignor Trezzi, a Vedano Olona. Il giovane aveva passato la notte nella casa della fidanzatina 17enne. Cosa non gradita dal padre della ragazza che, intorno alle 7.30 del mattino, lo ha accoltellato nel sonno mentre dormiva accanto alla figlia.

Operato d’urgenza

Maicol Traetta, 24 anni rapper di una band hip hop di Malnate, colpito al torace e al fianco è stato portato d’urgenza all’ospedale di Circolo dove è stato sottoposto ad una delicata operazione per salvargli la vita. Attualmente non è stata ancora sciolta la prognosi e si trova ricoverato in terapia intensiva.

Arrestato

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Varese e di Viggiù, che hanno immediatamente fermato l’accoltellatore. L’uomo, 49 anni, vive insieme alla figlia dopo la separazione dalla moglie avvenuta qualche tempo fa. Di fronte ai militari ha ammesso le proprie responsabilità. La motivazione del gesto sarebbe da ricondurre al fatto che, secondo il padre della 17enne, quel ragazzo stava mettendo la figlia sulla “cattiva strada”. Dopo l’interrogatorio in caserma, è stato portato in carcere: ha precedenti penali per furto, rapina impropria e reati contro il patrimonio.