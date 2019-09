Accoltellano un giovane, dopo averlo colpito con machete e bastoni. Poi fuggono a bordo di un’auto e vengono scaricati nelle campagne di Albairate.

Accoltellano un giovane e fuggono: presi

E’ accaduto intorno all’una di notte di domenica 1 settembre, a Trecate, dove sono intervenuti i Carabinieri della centrale operativa di Novara. Gli aggressori dopo aver ferito il giovane straniero, sono fuggiti in direzione Milano. Sono così scattate le ricerche e il cerchio si è stretto nelle campagne albairatesi, dove i militari della Compagnia di Abbiategrasso sono riusciti a individuare e bloccare i tre giovani salvadoregni in fuga: C. M. R. A. del 1990, J. V. C. L, del 1988 e A. V. J. V, classe 1997, per i quali l’autorità giudiziaria di Pavia ha predisposto il fermo e il trasferimento n carcere.

Grave la vittima

Gravi le condizioni della vittima, un connazionale 32enne, che lotta tra la vita e la morte. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara e sottoposto a delicato intervento chirurgico. Fondamentale la sinergia operativa dei comandi dei Carabinieri di Novara e Abbiategrasso per assicurare in tempi rapidi i responsabili alla giustizia.