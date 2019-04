Accoltellato dal padre della fidanzata: versa in critiche condizioni il 26enne che questa mattina, mercoledì 3 aprile, è stato colpito con due fendenti in un’abitazione di via Monsignor Trezzi, a Vedano Olona.

Accoltellato dal padre della fidanzata

Poco prima delle 7.30 di questa mattina, un uomo ha colpito con due fendenti, uno al torace e uno al fianco, il fidanzato della figlia, mentre stava dormendo. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri di Varese e di Viggiù, che hanno immediatamente fermato l’accoltellatore. Il giovane è invece stato trasportato al Circolo di Varese, con prognosi riservata: in queste ore sarà infatti sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I Carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire il movente dell’accoltellamento.

