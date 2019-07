Un uomo è stato accoltellato a Milano, in via Morgantini.

Accoltellato a Milano con un grosso coltello da cucina

Indagini in corso per quanto successo stanotte, intorno alle 22.30 in via Morgantini a Milano, zona San Siro. Per cause ancora da chiarire, un uomo di 32 anni è stato accoltellato in strada. Il suo aggressore gli avrebbe inferto alcuni colpi con un grosso coltello da cucina. Uno, in particolare, gravissimo al costato a lato cuore. Sul posto ambulanza e automedica, insieme agli uomini della Questura, che hanno trasportato il ferito al Niguarda con codice rosso, dov’è stato subito operato. Gli uomini della Polizia di Stato sono riuscite ad arrestare l’aggressore, trovato mentre cercava di nascondere l’arma e che non ha mancato di tentare di resistere alle Forze dell’Ordine.

In provincia notte tranquilla

Fuori da Milano invece una notte tranquilla e con pochissimi interventi del personale 118. Unico intervento quand’erano già le 8.20 a Cornaredo in via Ghisolfa dove un’anziana di 80 anni è caduta a terra. Il personale è intervenuto con codice giallo vista l’età avanzata della donna, che fortunatamente non ha riportato particolari ferite.

