L’accordo è stato firmato da Ascom e amministrazione comunale

Possibili nuove attività

Un progetto per lo sviluppo del commercio cittadino attraverso iniziative dinamiche e concrete: è l’obiettivo dell’accordo siglato oggi, 18 aprile, tra Comune di Rho e Associazione Commercianti di Rho. Dopo il successo riscosso dalle iniziative natalizie e dal concorso per votare la vetrina più bella, la collaborazione prosegue con un accordo triennale. L’accordo si articola in tre parti: si parte dalla mappatura di attività commerciali e turistiche esistenti, di spazi vuoti o sfitti e di possibili nuove attività, monitorando il flusso di visitatori attuali e valutando l’impatto che avrà Mind. Nella seconda parte si parla degli strumenti che saranno attivati per rigenerare il commercio, grazie a una sinergia tra l’ufficio Suap (Sportello Unico attività Produttive) del Comune di Rho e ConfCommercio e una programmazione congiunta e condivisa tra Comune e Confcommercio.

Miglioramento di accessibilità al centro storico

Per realizzarlo, è previsto un gruppo di lavoro composto da Ascom e il Comune di Rho. Infine, nella terza parte, si descrivono gli aspetti concreti per dare maggior impulso. Tra le tematiche affrontate dal progetto ci sono incentivi per nuove aperture e riqualificazioni; iniziative di promozione; miglioramento dell’accessibilità del centro storico e garanzia del decoro della città, promuovendo Rho e le sue strutture turistiche e ricettive. Saranno poi lanciati concorsi ed eventi tematici e sarà istituito l’albo delle Botteghe Storiche. Dice il sindaco, Pietro Romano: “Con questo protocollo vogliamo dare nuovo impulso al rilancio del nostro commercio locale ed in particolare a quello del centro storico che da sempre caratterizza la nostra città. Un settore che deve essere sostenuto a fronte dell’avvento di nuovi centri commerciali e del fenomeno, in continua crescita, dell’E-commerce. In questa azione Amministrazione e Commercianti devono agire in stretta collaborazione e questo è il senso del protocollo, che traccia linee strategiche a breve e medio termine. Solo agendo insieme si potranno ottenere concreti risultati».

Collaborazione e condivisione le strade da seguire

«Per rivitalizzare la città, il rilancio del commercio locale è una misura necessaria – afferma l’assessore al Commercio, Andrea Orlandi -. In un momento di difficoltà, come quello attuale, collaborazione e azioni condivise sono la strada da seguire per affrontare le sfide odierne. I negozianti sono l’anima della città e devono essere sostenuti per avere una città sempre più attrattiva. L’accordo di collaborazione che sottoscriviamo oggi è un passaggio fondamentale per continuare a lavorare bene insieme». Sulla stessa lunghezza anche il presidente dell’Ascom Carlo Alberto Panigo. «Il documento che firmiamo oggi ha l’obiettivo di cogliere le opportunità che il territorio offre. Tra queste, in particolare, c’è Mind, una sfida che dobbiamo vincere rendendo Rho sempre più accogliente e attrattiva. Per riuscirci è necessaria la collaborazione di tutti e questo accordo va proprio in questa direzione. Ringrazio l’amministrazione comunale e Patrizia Giudici, presidente della delegazione commercianti di Rho».