Un’addetta alle pulizie è stata schiacciata da una porta dei bagni esterni, manomessa da vandali ignoti nella notte, in un centro commerciale di Arluno. La sventurata protagonista della vicenda è Federica Cattaneo, nota anche per essere il presidente dell’Associazione Zampe alla Riscossa Onlus di Inveruno.

Addetta alle pulizie schiacciata da una porta

Giusto il tempo ad aprire la porta del bagno, e le è caduta sulla schiena la porta del bagno. “Per fortuna sono riuscita a pararmi la faccia con le mani. Forse ho perso i sensi per qualche minuto, so solo che ho incominciato a gridare aiuto, mentre ero ancora schiacciata dalla porta”, racconta. Su Settegiorni in edicola l’intervista integrale.

“Il colpevole si vergogni”

“Spero che il colpevole si vergogni di quello che ha fatto e per il dolore che ho provato – conclude la donna -. È successo a me, ma poteva succedere a un collega o a un cliente, di qualsiasi età. Spesso noto i ragazzini scalare il muro del parcheggio, e anche se non è compito mio cerco di dissuaderli, ci vuole buon senso. Cos’altro posso dire del mio infortunio? Essendo presidente dell’associazione Zampe alla Riscossa Onlus… ho sette vite come i gatti delle 13 colonie feline sul territorio”. La direzione del supermercato, contattata, non ha rilasciato dichiarazioni in merito.