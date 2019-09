Delia Tarantino, scomparsa a soli 47 anni, lascia la figlia Gaia, 13enne, il marito Emanuele, il fratello Simone e il papà Antonio.

Addio a Delia Tarantino, scomparsa a soli 47 anni. I funerali si sono svolti lo scorso 16 agosto, alla presenza di più di trecento persone, che hanno portato il loro affetto e vicinanza alla figlia Gaia di 13 anni e al marito Emanuele, insieme al fratello Simone e al padre Antonio. Ed è proprio il fratello Simone che la ricorda con affetto.

La prima è lo scoutismo: per 20 anni ha fatto la Scout nel C.ng.e.i, gli scout laici di Milano, percorrendo tutte le tappe. Da Lupetto a Esploratore e Rover, fino a diventare Capo Unità e quindi Coordinatrice Milanese e poi Regionale per la branca Esploratori”.

“Delia è nata a Milano nel 1972 e si è trasferita ad Arese nel 1998, dopo aver spostato Emanuele Agostini. Molte sono state le esperienze della sua intensa vita, che ha lasciato un profondo ricordo in chi l’ha incontrata, ma ne possiamo citare quattro, come particolarmente significative – aggiunge insieme al cognato Emanuele.

“Il secondo aspetto è sua la passione per la ricerca scientifica: Delia lavorava per il dipartimento di biologia dell’Università Statale di Milano, dopo aver conseguito un PhD in Fisiologia Vegetale, ed era una delle poche in Italia a saper usare gli strumenti per la Microscale Thermophoresis (MST). Ha pubblicato più di 20 articoli sulle sue ricerche, presentando i risultati in diversi congressi internazionali”.