Addio a don Gesuino Locatelli, Buscate piange il suo amato sacerdote.

Addio a don Gesuino Locatelli, ex parroco e vicino alla Croce Azzurra

Buscate è in lutto pr la scomparsa di don Gesuino Locatelli. E’ venuto a mancare ieri, giovedì 7 marzo. Nato a Crema il 31 dicembre 1931, il sacerdote è stato parroco di Buscate-S.Mauro Abate dal 1976 al 2001 (poi residente fino al 2013) e Assistente spirituale della Croce Azzurra Buscate dal 1999 al 2013. Era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1957, dal 1957 al 1958 all’Immacolata; dal 1958 al 1959 ha ricoperto l’incarico di Vicario parrocchiale a Borgolombardo, dal 1959 al 1961 è stato Vicario parrocchiale a Milano-Casoretto, dal 1961 al 1976 nominato parroco a Velasca; successivamente l’arrivo in paese, dal 2013 era residente a Gorla Minore-Fondazione Raimondi Francesco e dal 2014 a Lecco-Istituto Airoldi e Muzzi.

Lunedì 11 funerali e lutto cittadino

“L’Amministrazione comunale – informa il sindaco Fabio Merlotti – ordina la proclamazione del lutto cittadino nel giorno lunedì 11 marzo 2019 dalle 15 alle 17, orario in cui avranno luogo le esequie del Reverendo don Gesuino in segno di cordoglio e partecipazione per la sua scomparsa e dispone gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali a sospendere l’attività e a tenere le serrande abbassate durante il passaggio del corteo e i cittadini tutti a partecipare al rito funebre”. Decisione questa arrivata in quanto il Comune ha raccolto “la spontanea partecipazione dei cittadini, intendendo manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore del paese per la grave perdita che lo ha colpito”.

