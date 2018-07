Addio a Italo Baietta, la tragica morte dell’esponente leghista in un incidente stradale a Rosate: si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

Addio a Italo Baietta: il cordoglio della Lega e della politica locale

Incredulità e sconcerto in tutto il Magentino-Abbiatense e l’est Ticino per la tragica scomparsa di Italo Baietta, referente locale della Lega morto ieri a seguito di un incidente stradale al confine tra Rosate e Gudo Visconti. Sollievo nel frattempo a Rosate per Cristina Guani, assessore che era a bordo della vettura che per tragica sorte si è scontrata con l’auto di Baietta: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Al diffondersi della notizia della morte di Baietta, si stanno moltiplicando anche sui social i messaggi di cordoglio per il 54enne, figura molto nota sul territorio per il suo ruolo politico. Una tragedia che tocca particolarmente da vicino non solo la sua Rosate, ma anche la vicina Besate: il fratello di Italo è infatti marito dell’attuale sindaco besatese Mariarosa Codegoni.

Baietta, i messaggi di cordoglio dal mondo della politica

Così la Lega di Rosate: “Oggi abbiamo perso un grande guerriero. Un uomo che ha portato avanti centinaia di battaglie. Ciao Italo Baietta. Proteggici e guidaci da lassù. Che la terra ti sia lieve. Ciao amico”. E Donatella Magnoni, già assessore a Vermezzo e consigliere ad Abbiategrasso: “Ciao Italo, abbiamo tanto combattuto, in questi anni, insieme per quella che più della Lega era la tua passione , la tua ragione di vita..perché come dicevi sempre contadini si nasce… Non mollo…continuerò a lottare anche per te…”.

“E poi in un pomeriggio qualsiasi di luglio, mentre come sempre stai correndo da una parte all’altra, ti fermi di colpo, immobilizzata da una doccia gelata….io fatico a crederci..la tua determinazione, il tuo esser leghista tutto d’un pezzo..solo qualche settimana fa parlavamo di cosa fare per tutelare i produttori di riso..e in un soffio tu non ci sei più..Amico mio, semplicemente grazie di tutto…”: così il consigliere regionale Silvia Scurati. “Italo era un amico e faceva parte della Lega da una vita”, commentano invece gli esponenti del Carroccio di Abbiategrasso.

La notizia della tragica morte di Baietta, ex segretario di sezione ad Ossona-Casorezzo tra il 2014 e il 2015, ha lasciato basiti e sconvolti molti. Tra questi anche Ilaria Preti, ex consigliere comunale del Carroccio ad Ossona: “Non sempre eravamo sulla stessa linea di pensiero – ha dichiarato – ma di fronte a tragedie simili, ci si ferma a riflettere. Mi dispiace e il mio pensiero va al piccolo Filippo che suo padre adorava”.

“Era davvero una buona e bella persona che si è sempre speso per gli altri attraverso la politica, il lavoro e comunque era sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno – aggiunge Monica Porrati -. La tessera della Lega ce l’aveva dagli anni Novanta, mentre l’impegno ad Ossona risale al 2009. Al di là del suo ruolo politico, proprio perché era un uomo di cuore, verrà ricordato da molti. Sicuramente lo faremo noi in sezione”.

“Ci siamo visti solo poche settimane fa -commenta Cristian Cassani della Lega Nord Casorezzo – L’ho trovato solare e grintoso come sempre. È stato lui, nel 2015, a metterci in contatto con Fabrizio Cecchetti per la lotta contro la cava/discarica. Ci teneva molto all’ambiente. Devo anche a lui lamia entrata nella Lega Nord di Casorezzo. Assieme abbiamo fatto diversi gazebo ed era sempre pronto a collaborare. Notizie come questa ti lasciano senza parole”. Torna alla Home page.