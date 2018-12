Addio a Luigi Banti: un maestro formidabile che ha anticipato i tempi.

Un maestro formidabile che ha anticipato i tempi. Questo è stato, secondo la testimonianza di molti ex allievi, il maestro Luigi Banti, per oltre 40 anni insegnante elementare a Legnano.L’uomo è scomparso a 93 anni, 67 dei quali trascorsi nella città del Carroccio, dove ha insegnato per 29 anni alla scuola primaria De Amicis e per 13 anni alla Don Milani. Il funerale civile sarà celebrato lunedì 10 dicembre alle 10.30 al cimitero monumentale.

A ricordarlo con ammirazione è anche il consigliere comunale del Movimento X Legnano Daniele Berti sul suo blog (https://danielebertisindaco. blogspot.com):