Addio a Marco Campi, allenatore dell’Ardor Lazzate.

Addio a Marco Campi, con lui l’Ardor Lazzate vinse la coppa Italia

Questa mattina, mercoledì 31 luglio, è arrivata la triste notizia della scomparsa di Marco Campi, allenatore che quest’anno sarebbe dovuto tornare in panchina alla Calvairate. Volto noto in eccellenza e non solo, aveva portato quattro stagioni fa l’Ardor Lazzate sul trono della Lombardia vincendo la coppa Italia. La causa del decesso sembrerebbe un infarto. Molti i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti di Marco.

