Si è spento ieri a 75 anni l’ex consigliere tradatese Piergiorgio Campanini.

Piergiorgio Campanini, una vita “a sinistra”

Una storia di impegno politico, come consigliere comunale, e rigorosamente a sinistra. Piergiorgio Campanini, ex consigliere in quota Sinistra Ecologia e Libertà della giunta Cavalotti, si è spento ieri alla casa di riposo Fornasari di Mozzate. “Antifascista, antirazzista, socialista e cattolico – lo ricorda Francesco Liparoti – Un bravo compagno sempre disponibile e generoso con tutti. Ha fatto politica avendo come fine il bene comune e ci metteva tanta passione. Ha sempre anteposto il bene comune agli interessi personali”.

Una lunga storia

Una vita, come detto, spesa per la città. Dall’esperienza nei dieci anni di Amministrazione Pci-Psi guidata da Carlo Matteo Uslenghi, tra gli anni ’70 e gli anni ’80, entrò poi a far parte dei Ds per aderire infine prima alla Sinistra Democratica poi a Sinistra Ecologia e Libertà. Volto della sinistra tradatese e soprattutto abbiatese, di cui ha custodito per 30 anni come presidente la Casa del Popolo.

I funerali si terranno mercoledì alle 15.30 nella chiesa di Abbiate Guazzone.