Addio a Pietro Anastasi, aveva avuto anche una scuola calcio a Rho

Addio a uno dei simboli della Juventus

Addio a Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ’70. Era nato a Catania il 7 aprile del 1948 diventò il mito calcistico degli operai meridionali che avevano lasciato il Sud per sbarcare nel Nord Italia a cercare fortuna. Dopo gli esordi nella Massiminiana e la ribalta anche nel Varese dove tutt’ora viveva, legò la sua attività calcistica soprattutto alla Juventus, squadra nella quale militò per otto stagioni a cavallo degli anni 1960 e 1970. Era molto conosciuto in tutta la zona e molto amato anche nel Rhodense, dove aveva avuto una scuola scalcio a Rho.

