Addio a Sergio Zardo: In lutto il mondo del calcio. Prima di essere responsabile del settore giovani di Fbc Saronno aveva collaborato con molte società nel comasco, oltre all’Uboldese e all’Amor sportiva all’Universal Solaro.

Fbc in lutto

Un improvviso malore, l’altra sera, ha stroncato Sergio Zardo, 60 anni. Fbc In lutto. Zardo era responsabile del settore giovanile del club saronnese..

“Una triste notizia ci è giunta stamattina, nella notte ci ha lasciato all’improvviso il nostro responsabile del settore giovanile Sergio Zardo, tutta la famiglia biancoceleste si stringe attorno a suo figlio Alessandro ed alla famiglia tutta. Ciao Sergio ci mancherai sarai sempre nei nostri cuori” si legge in una nota del Fbc Saronno”.

Fbc col lutto al braccio

Un minuto di silenzio precederà tutte le partita, come segno di ricordo all’indimenticabile Zadro. I giocatori di Fbc nel weekend scenderanno in campo con la fascia nera sul braccio.

Mondo del calcio in lutto

L’intero mondo del calcio è in lutto. Prima del suo impegno nel club saronnese Zardo aveva ricoperto ruoli tecnici in molte società calcistiche della zona, come l’Uboldese, l’Amor sportiva all’Universal Solaro e aveva collaborato anche in quelle del Comasco.

Oggi il saluto a Guanzate

I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa S.Maria Assunta di Guanzate, alle 14.30, preceduti dal rosario alle 14. Tante le società, ma soprattutto i giocatori che si raccoglieranno per l’ultimo saluto a Zardo.