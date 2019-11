Addio ad Angelo Moroni, collaboratore dei Panthers Lauri, liceo pugilistico di Varese.

Addio ad Angelo Moroni, bigliettaio dei Panthers

Mercoledì alle 17 nell’ospedale di Gallarate il bigliettaio dei Panthers, Angelo Moroni, è deceduto a 67 anni a seguito di una lunga malattia. E’ nato a Mozzate, nella frazione di San Martino, è poi si è trasferito a Venegono Superiore, dove si è sposato con Maria Rosa Guerra, con cui ha avuto tre figli, Giuseppe, Fabio e Sonia.

Il ricordo dei Panthers

“Collaboratore dei Panthers da oltre quarant’anni, Moroni era sempre pronto a ogni chiamata e in ogni manifestazione si posizionava all’ingresso per la vendita dei biglietti. Era infatti conosciuto nell’ambiente pugilistico come cassiere dei Panthers. Aveva un’amicizia speciale con il maestro Lauri e con tutti i dirigenti del club varesino. La società perde un grande personaggio e un grande amico della famiglia e dei pugili”, fa sapere il liceo pugilistico di Varese. I funerali si sono svolti ieri, sabato, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Venegono Superiore.

