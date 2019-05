Addio al Cavalier Angelo Sciuccati, 63 anni, morto ieri sera, mercoledì 15 maggio 2019, a causa di un malore.

L’Associazione AssoFante di Legnano, di cui Angelo Mario Sciuccati era Presidente, lo ricorda così:

“Oggi intorno alle ore 07:20 circa il nostro Grande Presidente Cav. Angelo Mario Sciuccati, 61 anni, accanto alla moglie e ai figli oltre ad alcuni dei più vicini amici “Fanti” ha combattuto la sua ultima battaglia contro la vita. In questi momenti di dolore e sconforto dobbiamo ricordare però che ci lascia tette le sue vittorie del passato come monito nel non dimenticare mai che un’uomo può fare grandi cose anche al di sopra delle proprie possibilità se ci crede veramente con impegno costanza, cosi da tenerlo sempre con noi. Grazie CAPITANO sei stato per me un mentore e un’amico importante e prezioso. La sezione Fanti di Legnano si stringe attorno alla famiglia Sciuccati per la grave perdita subita che in questi anni ha capitanato la sezione Fante Legnano, se pur con qualche ostacolo, con grande determinazione e forza. A voi va la nostra più alta gratitudine per aver permesso che un’uomo di cosi grande tempra potesse passare molto del suo tempo con noi. Capitano, mai avrei voluto scrivere un comunicato del genere…..”