Addio Alessandro Cocco: è morto sabato 4 gennaio a 78 anni. Noto come “re” dei presenzialisti tv, ha registrato 33mila passaggi nel piccolo schermo.

Residente a Gornate Olona, ma originario di Valdagno, in provincia di Vicenza, Alessandro Cocco è morto sabato 4 gennaio a 78 anni. Con le sue 10.063 presenze e con i suoi, repliche comprese, 33.194 passaggi in tv, solo fermandoci al 31 dicembre 2016, Alessandro Cocco si è meritato a pieno il titolo da Guinness World Record di “re dei presenzialisti tv”. Le sue innumerevoli comparse in tv gli hanno inoltre fatto meritare un prestigioso posto sull’Enciclopedia della Televisione, Garzantina a cura di Aldo Grasso, che lo inserì tra le CNN e Cochi e Renato.

