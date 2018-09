Adescata su Facebook e poi stuprata Rozzano. L’uomo è poi stato arrestato a Pero.

Su un romeno di 39 anni grava l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni personali. L’uomo aveva adescato su Facebook una ragazza con la scusa di un’offerta di un lavoro come badante. La vittima, una ragazza moldava di 24 anni è stata contattata telefonicamente spacciandosi per un intermediario che le avrebbe trovato lavoro a Rozzano. Il 26 agosto la giovane si è quindi presentata all’incontro conoscitivo per l’incarico ed è in quel momento che è scattata l’aggressione. La violenza si è consumata in un appartamento e al termine il 39enne ha buttato la giovane fuori casa dicendole di prendere un taxi. Il malvivente è stato arrestato a Pero ieri, martedì 25 settembre.

Le parole di De Corato

L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso solidarieta’ alla 39enne picchiata a violentata nei giorni scorsi in provincia di Milano. L’assessore inoltre illustra i dati sulla presenza di stranieri

contenuti nella nota statistica semestrale dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicita’ (Orim) redatta da Polis Lombardia.

“E’ il terzo caso, nel giro di tre mesi in cui una donna e’ vittima di violenza da parte di uomini originari della Romania. La Romania e’ il primo paese di provenienza degli stranieri residenti nella nostra regione al 1 gennaio 2018. Sono infatti 172.045 i rumeni presenti. Nel 2016 il rapporto tra stranieri ed italiani nelle violenze sessuali e’, a parita’ di sesso ed eta’, di quasi quattro a uno. Chi si macchia di un reato cosi’ infamante merita l’espulsione e, nel caso in cui lo ripeta, la castrazione chimica”.

