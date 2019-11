Adescava minori in rete con profilo falso poi ne abusava vestito da donna: arrestato questa mattina uomo di 48 anni.

Questa mattina, i carabinieri di Saronno hanno arrestato n esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano un uomo di 48 anni con l’accusa di violenza sessuale su minori e detenzione materiale pornografico. Secondo le indagini l’uomo avrebbe abusato sessualmente di almeno quattro minorenni, adescati in rete usando un falso profilo femminile per poi attirarli in casa sua a Saronno. A quel punto il 48enne, travestito da donna, li attendeva al buio.