Due adolescenti a spasso su un… tetto. Una residente, allarmata, chiama i Carabinieri. E’ accaduto domenica 23 settembre a Corbetta. Erano le 18 in via Villoresi, quando dalal finestra, una corbettese, vede due giovanissimi – età apparente 14-15 anni – camminare sul tetto di una palazzina di sei piani.

Adolescenti sul tetto: i fatti

Tensione e panico per via di una situazione a rischio che ha spinto la corbettese a chiamare i Carabinieri. “In maniera molto spavalda si sono messi a camminare sul tetto – racconta a Settegiorni -. Ovviamente sono stati avvisati i carabinieri ma quando si sono accorti di avere gli occhi puntati addosso si sono affrettati a scappare. C’è solo da ringraziare Dio che non è finita in una tragedia”.

La fuga

I ragazzi, alla vista delle forze dell’ordine, sono fuggiti ed è stato impossibile individuarli. Ma per chi ha assistito alla scena, davvero è stato un momento di panico.