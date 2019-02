Agente carcerario sequestrato da detenuti: le parole di De Corato

A intervenire sulla questione relativa non soltanto al caso specifico verificatosi ieri sera, ma sulle condizioni delle carceri lombarde, è l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

“L’ennesima dimostrazione di quali siano le condizioni emergenziali nelle quali sono costretti a lavorare ogni giorno gli agenti negli istituti di pena italiani. Esprimo vicinanza all’agente minacciato e sequestrato ed a tutti i suoi colleghi che nel tempo hanno assolto un compito gravoso, a causa del sovraffollamento delle carceri, con una popolazione carceraria sempre più multietnica e spesso violenta, e con le strutture carenti di personale. La problematica della sicurezza non riguarda solo Bollate, ma tutte le carceri, come dimostrato dai continui episodi di violenza verificatisi a Milano, da San Vittore all’istituto di pena minorile Beccaria. Da un questionario legato allo stress da lavoro correlato, compilato da 600 agenti che prestano servizio all’interno delle carceri italiane, è emerso che il 35,45% degli agenti della Polizia penitenziaria si trova in una condizione di elevato rischio ‘suicidio’ per la presenza di un forte stato depressivo, ansia, alterazione della capacità sociale e forti sintomi somatici. Solo nel 2017 sono stati 6 gli uomini della polizia penitenziaria che si sono tolti la vita in servizio, prima di recarsi sul luogo di lavoro o appena terminato il turno. Sempre 6 sono stati nel 2016 e 5 nel 2015”.