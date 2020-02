Colpo di pistola all’alba: agente si uccide in Comune. E’ accaduto alle 5.45 a Palazzolo. Il 43enne era stato preso di mira con pesanti attacchi sui social dopo che, nei giorni scorsi, aveva parcheggiato nel posto dedicato ai disabili a Bergamo con l’auto di servizio e, dopo essersi scusato, si era automultato.

Agente si spara in Comune

E’ accaduto stamattina, intorno alle 5.45, in Municipio a Palazzolo sull’Oglio. Secondo i primi accertamenti la vittima, un uomo di 43 anni è un agente della Polizia Locale del quale non si conoscono ancora le generalità. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Chiari, i colleghi della Municipale e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Gli inquirenti hanno escluso la responsabilità di terzi: si è trattato di un gesto estremo.

Una tragedia simile si era verificata a Desenzano nel luglio 2018.

Non vedendolo rientrare dal lavoro, la compagna ha chiamato il Corpo di Polizia

A mezzanotte aveva terminato il servizio in un Comune della bergamasca. Sarebbe dovuto rientrare a casa dalla compagna, invece la tragedia avvenuta questa mattina presto a Palazzolo ha colpito tre comunità, quella palazzolese e quella di Erbusco, Comuni consorziati per quanto riguarda il Comando di Polizia Locale (a Erbusco l’agente aveva lavorato per circa 13 anni, prima di passare in Comando a Palazzolo), e quella di Cologne, dove viveva.

Non vedendolo rientrare a casa dopo il turno, la compagna dell’agente si è preoccupata e ha chiamato il Corpo di Polizia. A recarsi in Comune per verificare che il collega non avesse avuto un malore o altri problemi sono stati il comandante dei Vigili e i carabinieri della Compagnia di Chiari. Le Forze dell’ordine, una volta arrivate in Municipio, hanno trovato il corpo senza vita del 43enne nell’auto di servizio. Si è tolto la vita con la pistola di ordinanza.

Questa mattina sia i colleghi del Comando di Polizia Locale che i dipendenti comunali, nell’arrivare nel cortile del Municipio, sono rimasti sconvolti per via della drammatica morte dell’amico e collega. In molti, nell’apprendere l’accaduto, hanno pianto, rimanendo senza parole a causa del dolore. L’Amministrazione ha espresso la sua vicinanza nei confronti della famiglia.