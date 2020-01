Aggredita durante un litigio con un uomo a Canegrate è finita in ospedale a Castellanza: la vittima è una 25enne.

Come riportato questa mattina su “Sirene di notte”, alle 22.30 circa di ieri sera, sabato 4 gennaio, una ragazza di 25 anni è stata aggredita in via Cesare Battisti a Canegrate. Dopo il violento litigio con un uomo, è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per una giovane, che presentava delle escoriazioni sul capo. Per questo è stata trasportata all’ospedale di Castellanza per essere sottoposta a medicazioni e ulteriori approfondimenti. Per fortuna le condizioni della 25enne non sono risultate critiche, considerando che è arrivata in nosocomio in codice verde.

L’arrivo dei Carabinieri

Sul posto, per accertare le cause dell’aggressione e cercare di ricostruire l’identità dell’autore della violenza, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. A quest’ultimi la donna, di origini straniere e quindi con una scarsa padronanza linguistica, avrebbe raccontato di essere stata colpita da una bottiglia, anche se sul luogo dell’aggressione non sono stati trovati cocci di vetro. Inoltre avrebbe fatto capire di non avere mai visto e conosciuto prima l’uomo, che si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

