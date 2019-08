Aggrediti dal loro cane di grossa taglia: è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto 2019, a Gerenzano.

Aggrediti dal loro cane: la dinamica

Un incidente che, per la donna, ha avuto conseguenze molto gravi, è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto 2019, in via Marzabotto a Gerenzano. Stando alle prime informazioni, infatti, la coppia sarebbe stata aggredita dal loro cane di grosse dimensioni.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto due ambulanze, un elisoccorso, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Ad avere la peggio, la donna di 73 anni, che è stata elistrasportata al Niguarda in gravissime condizioni. Il marito, 71 anni, è invece stato portato in codice verde all’ospedale di Saronno. Il cane è stato poi portato via dall’accalappiacani.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE INFORMAZIONI