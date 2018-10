Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte: aggrediti due giovani e due persone colte da malore.

Aggrediti due giovani

Due i giovani aggrediti nella notte a distanza di pochi chilometri. Il primo ragazzo, un22enne, è stato soccorso alle 23.30 a Rho in via Magenta dall’ambulanza di Rho Soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi e non è stato necessario il trasporto in alcun ospedale. Alle 2.50 Rho Soccorso è intervento in via Roma a Pogliano per un 25enne. Il giovane è stato poi trasportato al nosocomio rhodense per accertamenti.

Due persone colte da malore

Alle 21.40 a Magenta, in via cascina, un 51enne è stato colto da malore. Sul posto la Croce Banca di Magenta che dopo le prime cure ha trasportato l’uomo al nosocomio cittadino. Un altro malore si è verificato alle 3 a Castellanza in corso Matteotti. Un 49enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE