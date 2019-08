Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Aggredito 23enne

Poco prima delle 21.30 un giovane di 23 anni è stato aggredito mentre si trovava in via Gramsci a Settimo Milanese. Sul posto, per prestargli soccorso, è intervenuta la Croce Rossa di Settimo che dopo i primi accertamenti ha deciso di trasportato all’ospedale San Carlo di Milano.

Malore per una donna di 42 anni

Una donna di 42 anni si è sentita male intorno alle 22.50 in via Monti a Tradate. La Croce Rossa di Varese, giunta sul posto, dopo le prime cure ha deciso di trasportarla al nosocomio locale.