Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte tra cui per soccorrere un 27enne aggredito.

Aggredito 27enne: in ospedale in codice giallo

Erano da poco passate le 21.30 quando i soccorritori della Croce Oro di Gaggiano sono intervenuti in via Papa Wajtyla a Vermezzo con Zelo per prestare aiuto ad un 27enne aggredito. Il giovane è stato trasportate in codice giallo all’ospedale di Rozzano.

Infortunio in un impianto sportivo

Un 32enne è stato soccorso nell’impianto sportivo di via dell’industria a Busto Garolfo dopo essersi fatto male in uno scontro di gioco. Sul posto la Croce Azzurra di Buscate che lo ha trasportato al nosocomio di Legnano per accertamenti.

Malore per un’anziana di 80 anni

La Croce Rossa di Legnano è intervenuto intorno alle 22.40 in via don Cattaneo a Legnano per soccorrere un’anziana di 80 anni colta da malore. La signora, dopo i primi accertamenti sul posto, è stata portata all’ospedale di Legnano.