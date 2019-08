Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Aggredito anziano di 84 anni

Circa dieci minuti prima delle 22 un 84enne è stato soccorso in via dei Garibaldini a Settimo Milanese dopo un’aggressione. L’ambulanza di Novate, dopo i primi accertamenti sul posto, ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale a Milano, al Sacco, anche se in codice verde. Alla stessa ora, sempre a Settimo, un 44enne è stato investito mentre percorreva a piedi via Bianchi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato l’uomo al nosocomio Sacco per accertamenti aggiuntivi.

Incidente auto-moto

In piazza Beato Angelico a Bollate, intorno alle 22.10, un’auto e una moto si sono scontrate. E’ rimasto coinvolto ungono di 49 anni che, soccorso dall’ambulanza della Misericordia di Arese, è stato poi accompagnato all’ospedale di Paderno Dugnano per delle cure aggiuntive.

Due malori nell’Altomilanese

Malore per un 50enne intorno alle 22 in via Diaz a Olgiate Olona. L’uomo, soccorso dalla Croce Rossa di Gallarate, è stato trasportato dai sanitari al nosocomio di Busto Arsizio per accertamenti. Nulla di grave anche per un 43enne che mentre si trovava sul Sempione a San Vittore Olona ha accusato un malore. E’ stato trasportato in codice verde al nosocomio di Legnano dall’ambulanza.

