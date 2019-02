Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 febbraio i soccorritori sono intervenuti cinque volte, tra cui per prestare aiuto ad un giovane aggredito.

Aggredito giovane di 19 anni

Alle 21.20 in piazza 4 novembre a Cesate, un 19enne è stato aggredito. Sul posto la Croce Viola di Cesate che, dopo i primi accertamenti sul posto, non ha ritenuto necessario il trasporto all’ospedale.

Due malori

Qualche minuto prima delle 22 a Rho, in via degli Alberighi, una donna di 40 anni ha accusato un malore. A prestarle soccorso è stata la Croce Viola di Cesate che ha trasportato la donna all’ospedale rhodense. Intorno alle 4 in piazza Martiri della libertà a Novate, una 40enne ha accusato un malore. Soccorsa dalla Croce Rossa di Cusago, è stata portata al nosocomio di Garbagnate.

31enne ferito

In via Rho a Lainate un 31enne si è ferito intorno alle 5.50. Sul posto la Croce Azzurra che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Rho.

Caduta al suolo

Alle 23.15 un 38enne è caduto in via Grigna a Legnano. La Croce Rossa cittadina lo ha trasportato al nosocomio di Rho per accertamenti.