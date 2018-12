Aggredito a Senago: la vittima è un cuoco di 49 anni.

E’ ancora in prognosi riservata un cuoco di 49 anni, di Senago. Domenica 23 dicembre 2018, verso le 21.30 l’uomo è stato ritrovato sull’asfalto in via Pascoli, a Senago. Ai militari che lo stavano soccorrendo, è riuscito a raccontare di essere stato

aggredito da uno sconosciuto, che si è avvicinato alle sue spalle per poi colpirlo con un violento pugno in testa. Il cuoco è caduto a terra, restando ferito in modo serio a causa della caduta. Sul posto a soccorrerlo sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Garbagnate. Il 49enne è stato ricoverato a causa di una escoriazione che si è provocato con la caduta. Secondo una prima ricostruzione, non si tratterebbe di una rapina: il portafoglio e i documenti non sono stati sottratti. L’uomo era incensurato. Indagano i Carabinieri di Desio.