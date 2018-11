Aggredito sulla Statale del Sempione: si sono vissuti momenti di grande concitazione questa notte, tra venerdì e sabato, pochi minuti prima delle 3 a San Vittore Olona.

Aggredito sulla Statale del Sempione: un ferito

Non è chiara la dinamica dell’evento violento, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e della Croce rossa di Legnano. L’uomo coinvolto nell’aggressione non ha però riportato gravi conseguenze e non è risultato necessario il trasporto in ospedale.

Malore in stazione a Saronno

Poche ore prima, intorno a mezzanotte, un malore ha invece colpito un 21enne che si trovava all’interno della stazione ferroviaria di Saronno, in piazza Luigi Cadorna. Nonostante le sue condizioni apparissero inizialmente preoccupanti, l’intervento immediato dei soccorritori ha evitato che si complicassero. Il 21enne è infatti stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno, dove è stato sottoposto a ulteriori approfondimenti.

