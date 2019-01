Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Aggredito un 46enne a Magenta

Qualche minuto dopo le 22 un 46enne è stato soccorso dalla Croce Bianca magentina in via Don Minzoni a Magenta dopo una violenta aggressione. L’uomo infatti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.

Tre malori

Tre i malori soccorsi durante la notte. Il primo si è verificato a Nerviano, intorno alle 21.14 in un impianto lavorativo di via Begamina. La Croce Rossa di Legnano ha assistito e poi trasportato un 48enne al nosocomio legnanese. Quasi due ore dopo anche un 52enne si è sentito male in via Cavallotti ad Abbiategrasso. E’ stato soccorso sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Alle 23.45 a Rescaldina, lungo la Provinciale Saronnese, un 19enne ha accusato un malore. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Legnano che dopo i primi accertamenti ha deciso di trasportarlo al nosocomio legnanese.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE