Pochi gli interventi, il più grave l’aggressione a Legnano.

Infortunio a Cinisello

Forse la pioggia o forse il freddo che hanno tenuto molti al sicuro in casa, nella notte si sono contati pochi interventi dei soccorsi. Pochi e, fortunatamente, poco gravi. Il primo poco dopo la mezzanotte a Cornaredo, in via Milano, per la caduta a terra di una 62enne. Intorno alla mezzanotte, infortunio sul lavoro a Cinisello Balsamo, ferito leggermente un 25enne in via Gozzano, trasportato in ospedale con codice verde. Verde anche a San Vittore Olona e a Bollate. Nel primo per un incidente tra due auto poco dopo l’una in via Pascoli, con due leggermente feriti tra cui un ragazzo di 28 anni. Nel secondo, all’1 e mezza, per un 25enne che si è sentito male lungo la ferrovia.

Aggressione a Legnano

L’evento più grave è avvenuto poco prima delle 3, a Legnano. Un’aggressione in via privata Maestri del Lavoro. Sul posto un’ambulanza e l’automedica per soccorrere un 32enne rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza. L’ultimo intervento infine a Malnate alle 7.50 lungo la ss342 per un incidente. Trasportati in ospedale con codice verde un uomo di 37 anni e una donna di 39.

