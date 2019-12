Aggressione a Parabiago: coinvolta una donna di 30 anni.

Aggressione a Parabiago: coinvolta una donna

Qualche minuto prima delle 13 una donna, C. F. di 30 anni, è stata coinvolta in un’aggressione mentre si trovava nelle vicinanza del supermercato Carrefour di San Lorenzo, frazione di Parabiago, lungo la Statale del Sempione. La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano che l’ha trasportata in codice giallo in ospedale. Sulla 30enne sono state riscontrate una ferita penetrante ad un atro inferiore e una lacero contusa ad un arto superiore. Sul posto anche i Carabinieri che stanno ora indagando sulla dinamica dell’aggressione.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE