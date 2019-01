Aggressione nella notte a Saronno, vittima un giovane di 29 anni. Dopo i festeggiamenti di Capodanno, brutto episodio in via Madonna che ha messo in allarme le forze dell’ordine e i paramedici.

Aggressione in via Madonna

Intorno alle 3.30 si è verificata un’aggressione che ha costretto i Carabinieri ad intervenire. In via Madonna è arrivata anche un’ambulanza e un 29enne è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Saronno.

Notte agitata

Terzo intervento del primo dell’anno per i sanitari, costretti a soccorrere altre tre persone, in due differenti circostanze, per intossicazione etilica.

Leggi anche: