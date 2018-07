Aggressione ai giardini Matteotti di Legnano nella serata di venerdì 27 luglio.

Aggressione ai giardini: ecco cos’è successo

Erano circa le 20 di venerdì 27 luglio, quando nella zona dei giardini Matteotti si è verificata un’aggressione ai danni di due giovani cittadini pakistani, regolarmente soggiornanti in Italia. Ad avvertire il Commissariato di Legnano è stato un passante che ha visto quanto stava accadendo.

L’intervento delle forze dell’ordine

La volante del Commissariato legnanese è subito giunta sul posto e ha bloccato i tre giovanissimi aggressori, tutti e tre tunisini. I pakistani hanno spiegato che si stavano recando in farmacia, quando sono stati bloccati dai tre tunisini che hanno iniziato a picchiarli con una borsa piena di bottiglie di birra. A uno di pakistani è stato anche sottratto violentemente il cellulare, poi recuperato. I tre tunisini sono stati arrestati in concorso per rapina.

