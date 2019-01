Aggressione fuori dallo sportello bancomat di via Garibaldi.

Aggressione al bancomat

Marciapiede ricoperto di sangue, forze dell’ordine e soccorsi oggi pomeriggio, sabato, in via Garibaldi a Garbagnate. A terra, sanguinante, un uomo di 45 anni. Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato aggredito dopo aver prelevato allo sportello del bancomat ma sarebbe da escludere il tentativo di rapina. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Per quanto riguarda l’altra persona coinvolta al momento non si hanno notizie.

Aggiornamento:

A quanto appreso, motivo della lite sarebbero stati dei dissapori personali fra il 45enne e l’altra persona coinvolta che è stata identificata e portata in caserma per far chiarezza sulla vicenda.

