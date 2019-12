Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per un’aggressione.

Aggressione: coinvolti due giovani di 23 e 26 anni

Pochi minuti prima delle 23.30 due giovani di 23 e 26 anni sono rimasti coinvolti in un’aggressione in via Adua ed Arluno. Sul posto l’ambulanza cittadina che dopo i primi accertamenti ha predisposto il trasporto all’ospedale di Legnano in codice verde.

