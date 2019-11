Aggressione contro una donna: si sono vissuti momenti di grande paura questa notte, tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, pochi minuti prima dell’1, in via San Clemente a Cerro Maggiore, dove una 32enne è stata aggredita.

Aggressione contro una donna: 32enne in ospedale

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato l’evento violento, ma è certo che poco prima dello scoccare dell’1 una 32enne è rimasta ferita a seguito di un’aggressione in via San Clemente a Cerro Maggiore. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Legnano e i soccorritori della Croce rossa, sempre di Legnano, che hanno trasportato in codice giallo la donna in ospedale.

Notte di intossicazioni etiliche

Quella tra venerdì 8 e sabato 9 novembre è stata una notte particolarmente agitata anche a Malnate, San Vittore Olona e Saronno, dove tre giovani si sono sentiti male dopo avere alzato troppo il gomito. A Malnate, in viale Vittorie pochi minuti prima delle 4, un ragazzo di 21 anni non ha retto al troppo alcol ed è stato soccorso dal Sos di Malnate, che l’ha poi trasportato all’ospedale di Tradate. Episodio simile è avvenuto, un’ora prima, a San Vittore Olona in via Mazzini, ai danni di un 20enne. Quest’ultimo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Castellanza dalla Croce rossa di Legnano. Infine a Saronno, un 18enne è stato male in via Sampietro ed è finito all’ospedale cittadino, fortunatamente non in gravi condizioni. E’ infatti stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso di piazzale Borella.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE